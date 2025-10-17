Milano 10:16
41.493 -2,08%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:16
9.286 -1,59%
Francoforte 10:16
23.757 -2,12%

Crolla a Francoforte Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte Hensoldt
Ribasso per Hensoldt, che tratta in perdita del 5,02% sui valori precedenti.
Condividi
```