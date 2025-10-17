EssilorLuxottica vola a Parigi di oltre l'11% in scia crescita vendite trimestre

(Teleborsa) - Protagonista EssilorLuxottica
, alla Borsa di Parigi, con un'ottima performance del +11,06%. Il titolo beneficia degli ottimi risultati trimestrali
presentati ieri sera, che evidenziano un fatturato in crescita dell'11,7%, superiore all'8,5% del consensus, grazie al successo degli AI Glasses. Si tratta di un record storico di vendite per il produttore di occhiali di lusso italo-francese.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gruppo di occhialeria
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di EssilorLuxottica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 312 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 301,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 322,8.