EssilorLuxottica vola a Parigi di oltre l'11% in scia crescita vendite trimestre

(Teleborsa) - Protagonista EssilorLuxottica, alla Borsa di Parigi, con un'ottima performance del +11,06%. Il titolo beneficia degli ottimi risultati trimestrali presentati ieri sera, che evidenziano un fatturato in crescita dell'11,7%, superiore all'8,5% del consensus, grazie al successo degli AI Glasses. Si tratta di un record storico di vendite per il produttore di occhiali di lusso italo-francese.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gruppo di occhialeria più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

La tendenza di breve di EssilorLuxottica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 312 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 301,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 322,8.
