Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,47%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.219,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,47%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,47%, che esordisce a 8.219,26 punti.
