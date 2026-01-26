Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:39
25.774 +0,66%
Dow Jones 17:39
49.244 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Parigi: in calo EssilorLuxottica

Migliori e peggiori
Parigi: in calo EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di occhialeria, che tratta con una perdita del 2,23%.

Lo scenario su base settimanale di EssilorLuxottica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 257,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 261,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 256,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```