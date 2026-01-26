Parigi: in calo EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di occhialeria
, che tratta con una perdita del 2,23%.
Lo scenario su base settimanale di EssilorLuxottica
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 257,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 261,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 256,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)