Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:58
25.314 +0,95%
Dow Jones 17:58
50.138 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,25%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.294,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,25%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,25%, che esordisce a 8.294,83 punti.
Condividi
```