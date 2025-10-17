Francoforte: scambi negativi per SAP

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia software tedesca
, con un ribasso del 2,10%.
La tendenza ad una settimana di SAP
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche di breve periodo della società tech
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 229,4 Euro e supporto visto a quota 227,1. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 231,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)