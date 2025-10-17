Francoforte: scambi negativi per SAP

compagnia software tedesca

SAP

DAX

società tech

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,10%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche di breve periodo dellasuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 229,4 Euro e supporto visto a quota 227,1. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 231,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)