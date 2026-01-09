Francoforte: risultato positivo per SAP

(Teleborsa) - Avanza la compagnia software tedesca
, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo della società tech
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 213,1 Euro. Supporto a 207,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 218,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)