Francoforte: in calo SAP

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia software tedesca, con un ribasso del 2,64%.

Lo scenario su base settimanale di SAP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della società tech suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 189,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 193,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 187,4.

