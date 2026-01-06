Francoforte: movimento negativo per SAP

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia software tedesca
, con una flessione del 2,09%.
La tendenza ad una settimana di SAP
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario della società tech
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 201 Euro. Prima resistenza a 203,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 200,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)