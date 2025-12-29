WIIT rinnova due contratti per oltre 8,5 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, annuncia il rinnovo di due contratti per un valore complessivo di oltre8,5 milioni di euro.Il, di durata quinquennale, è stato siglato con un cliente di primo piano attivo nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici. L’accordo, del, consolida una partnership strategica orientata alla gesJone integrata e sicura dell’intero ecosistema SAP del Cliente, garantendo la continuità operativa H24 e un modello di servizio evoluto che integra business continuity e cybersecurity. Il rinnovo prevede la gestione e la protezione delle piattaforme SAP in ambienti cloudcertificati e ad alte prestazioni, supportate da servizi specialistici di amministrazione, monitoraggio e soluzioni avanzate di replica e ripristino dei dati. Tra le principali innovazioni figurano l’immutabilità dei backup, a tutela da perdita dati e attacchi ransomware, e l’adozione di un secondo data center certificato Tier IV nella Premium Zone Italy North-West, che rafforza la resilienza e l’affidabilità dei sistemi di produzione. In ambito cybersecurity, l’accordo include inoltre servizi gestiti di Endpoint DetecJon and Response (EDR) e Vulnerability Management, assicurando una protezione attiva e continua contro le minacce informatiche.Ilriguarda il rinnovo di un accordo biennale con un cliente operante nel settore oil & gas. L’accordo, del, concerne la gestione e la continuità operativa H24 dei sistemi IT critici del Cliente, inclusi gli ambienti SAP, nonché l’erogazione di servizi Cloud a supporto delle principali applicazioni di business. Il rinnovo prevede un modello di servizio evoluto, orientato all’affidabilità e alla resilienza delle infrastrutture, che integra componenti di business continuity e cybersecurity a tutela della disponibilità, della sicurezza e della stabilità operativa delle piattaforme IT del Cliente."Il rinnovo di questi accordi con due primari operatori della grande distribuzione e del settore oil & gas conferma la, da sempre orientata a garantire la massima disponibilità e sicurezza dei sistemi SAP h24, 7 giorni su 7. Questo risultato conferma la fiducia dei nostri clienti nella nostra capacità di affiancarli nel percorso di trasformazione digitale e di supportarli nell’affrontare con successo le sfide dell’innovazione e della protezione dei dati, assicurando loro continuità operativa, performance e protezione degli asset digitali", commenta