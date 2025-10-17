Milano 10:18
Francoforte: seduta molto difficile per Hensoldt
(Teleborsa) - Scende sul mercato Hensoldt, che soffre con un calo del 5,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hensoldt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Hensoldt mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 92,68 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 94,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 91,77.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
