Francoforte: seduta molto difficile per Hensoldt

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 5,02%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 92,68 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 94,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 91,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)