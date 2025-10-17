Francoforte: violenta contrazione per Flatexdegiro

(Teleborsa) - In forte ribasso Flatexdegiro
, che mostra un -3,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Flatexdegiro
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)