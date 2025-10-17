Milano 14:59
41.873 -1,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:59
9.345 -0,97%
Francoforte 14:58
23.885 -1,59%

Francoforte: violenta contrazione per Flatexdegiro
(Teleborsa) - In forte ribasso Flatexdegiro, che mostra un -3,96%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Flatexdegiro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
