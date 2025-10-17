Milano 17:05
41.808 -1,34%
Nasdaq 17:05
24.656 -0,01%
Dow Jones 17:05
46.039 +0,19%
Londra 17:05
9.358 -0,82%
Francoforte 17:04
23.871 -1,65%

In evidenza Kenvue sul listino di New York

Migliori e peggiori
In evidenza Kenvue sul listino di New York
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,95%.

L'andamento di Kenvue nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Kenvue si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,49 USD. Prima resistenza a 15,42. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```