Milano 14:56
45.692 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:56
9.978 +0,27%
Francoforte 14:56
24.713 +0,71%

In evidenza Saipem sul listino di Piazza Affari

Seduta decisamente positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che tratta in rialzo del 3,88%.
