Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:42
25.782 +1,08%
Dow Jones 19:42
49.524 +0,52%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

In evidenza D.R. Horton sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza D.R. Horton sul listino di New York
Seduta decisamente positiva per il costruttore americano di case unifamiliari, che tratta in rialzo del 4,74%.
Condividi
```