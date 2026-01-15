Milano 16:58
45.893 +0,54%
Nasdaq 16:58
25.710 +0,96%
Dow Jones 16:58
49.472 +0,66%
Londra 16:58
10.246 +0,61%
Francoforte 16:58
25.353 +0,26%

In evidenza Amphenol sul listino di New York

Seduta decisamente positiva per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che tratta in rialzo del 5,57%.
