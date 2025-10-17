Milano 10:20
41.446 -2,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:20
9.277 -1,69%
Francoforte 10:20
23.734 -2,22%

Londra: movimento negativo per Prudential

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Prudential
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, con una flessione del 3,34%.

La tendenza ad una settimana di Prudential è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Prudential mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,67 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```