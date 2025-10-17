Londra: movimento negativo per Prudential

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, con una flessione del 3,34%.
La tendenza ad una settimana di Prudential
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Prudential
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,67 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)