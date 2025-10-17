Milano
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 15.16
Londra: scambi al rialzo per Smiths Group
Migliori e peggiori
,
In breve
17 ottobre 2025 - 13.00
Rialzo marcato per la
società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi
, che tratta in utile del 3,13% sui valori precedenti.
Smiths
Smiths
(2)
Smiths
+2,20%
Smiths
+2,20%
