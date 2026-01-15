Londra: positiva la giornata per Smiths Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi
, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le implicazioni di breve periodo di Smiths Group
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,21 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 24,79. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)