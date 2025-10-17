Madrid: in calo Banco Santander

banca spagnola

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 3,57%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di breve periodo dell'mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 8,345 Euro e supporto a 8,151. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 8,539.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)