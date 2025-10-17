Madrid: in calo Banco Santander

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola
, con un ribasso del 3,57%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Banco Santander
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 8,345 Euro e supporto a 8,151. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 8,539.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)