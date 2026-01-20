Madrid: performance negativa per Banco Santander

banca spagnola

Banco Santander

Ibex 35

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,08%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 10,4 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 10,21. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 10,14.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)