Madrid: giornata depressa per Banco Santander

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola
, con un ribasso del 2,24%.
La tendenza ad una settimana di Banco Santander
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,12 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,28.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)