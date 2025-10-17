Milano 17:06
41.822 -1,30%
Nasdaq 17:06
24.661 +0,01%
Dow Jones 17:06
46.044 +0,20%
Londra 17:06
9.359 -0,81%
Francoforte 17:06
23.871 -1,65%

New York: andamento sostenuto per Gilead Sciences

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Gilead Sciences
Punta con decisione al rialzo la performance della società biofarmaceutica americana, con una variazione percentuale del 2,81%.
Condividi
```