New York: positiva la giornata per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Scambia in profit la società biofarmaceutica americana
, che lievita del 2,25%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gilead Sciences
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Gilead Sciences
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 151,4 USD e primo supporto individuato a 146,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 156.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)