New York: positiva la giornata per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Scambia in profit la società biofarmaceutica americana, che lievita del 2,25%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gilead Sciences rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Gilead Sciences classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 151,4 USD e primo supporto individuato a 146,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 156.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
