Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 20:01
25.560 +0,05%
Dow Jones 20:01
49.461 +0,04%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

New York: scambi in positivo per Gilead Sciences

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per Gilead Sciences
(Teleborsa) - Balza in avanti la società biofarmaceutica americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Gilead Sciences mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,88%, rispetto a +0,21% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Il quadro tecnico di Gilead Sciences suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 122,5 USD con tetto rappresentato dall'area 125,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 120,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```