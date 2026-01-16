New York: scambi in positivo per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Balza in avanti la società biofarmaceutica americana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Gilead Sciences
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,88%, rispetto a +0,21% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro tecnico di Gilead Sciences
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 122,5 USD con tetto rappresentato dall'area 125,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 120,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)