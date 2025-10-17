New York: exploit di American Express

(Teleborsa) - Protagonista il famoso gruppo delle carte di credito
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,91%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di American Express
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico del gruppo delle carte di credito
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 331,3 USD con area di resistenza individuata a quota 340. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 326,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)