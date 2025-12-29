In calo Wall Street, giù le big Tech

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,52% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.897 punti.
Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,67%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,55%. Energia
(+0,95%) e utilities
(+0,59%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori materiali
(-1,09%), beni di consumo secondari
(-0,92%) e informatica
(-0,77%) sono tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Chevron
(+0,71%) e Coca Cola
(+0,54%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -1,57%.
Spicca la prestazione negativa di Goldman Sachs
, che scende dell'1,52%.
Contrazione moderata per Home Depot
, che soffre un calo dell'1,30%.
Sottotono American Express
che mostra una limatura dell'1,27%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Diamondback Energy
(+1,75%), Micron Technology
(+1,74%), Verisk Analytics
(+1,61%) e T-Mobile US
(+1,26%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su AppLovin
, che prosegue le contrattazioni a -3,00%. Tesla Motors
scende dell'1,92%.
Calo deciso per Nvidia
, che segna un -1,57%.
Sotto pressione PDD Holdings
, con un forte ribasso dell'1,52%.