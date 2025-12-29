Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 20:23
25.493 -0,59%
Dow Jones 20:23
48.480 -0,47%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

In calo Wall Street, giù le big Tech

Commento, Finanza
In calo Wall Street, giù le big Tech
(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,52% sul Dow Jones; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.897 punti.

Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,67%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,55%.

Energia (+0,95%) e utilities (+0,59%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori materiali (-1,09%), beni di consumo secondari (-0,92%) e informatica (-0,77%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Chevron (+0,71%) e Coca Cola (+0,54%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia, che continua la seduta con -1,57%.

Spicca la prestazione negativa di Goldman Sachs, che scende dell'1,52%.

Contrazione moderata per Home Depot, che soffre un calo dell'1,30%.

Sottotono American Express che mostra una limatura dell'1,27%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Diamondback Energy (+1,75%), Micron Technology (+1,74%), Verisk Analytics (+1,61%) e T-Mobile US (+1,26%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su AppLovin, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.

Tesla Motors scende dell'1,92%.

Calo deciso per Nvidia, che segna un -1,57%.

Sotto pressione PDD Holdings, con un forte ribasso dell'1,52%.
