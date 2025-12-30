Chiude in leggero calo Wall Street, frenano le Big Tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni di consumo secondari

finanziario

Chevron

Walt Disney

Goldman Sachs

American Express

JP Morgan

Nvidia

Micron Technology

Verisk Analytics

Diamondback Energy

Intel

Tesla Motors

Palantir Technologies

AppLovin

MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 48.462 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 6.906 punti.In frazionale calo il(-0,46%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,41%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,96%),(-0,95%) e(-0,50%).Tra i(+0,65%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,27%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,40%),(+2,00%),(+1,54%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende del 2,17%.