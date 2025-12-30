Milano 12:45
Finanza
Chiude in leggero calo Wall Street, frenano le Big Tech
(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 48.462 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500, che chiude a 6.906 punti.

In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,46%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,41%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti materiali (-0,96%), beni di consumo secondari (-0,95%) e finanziario (-0,50%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+0,65%) e Walt Disney (+0,55%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Goldman Sachs, che ha chiuso a -1,64%.

Scivola American Express, con un netto svantaggio dell'1,50%.

Discesa modesta per JP Morgan, che cede un piccolo -1,27%.

Pensosa Nvidia, con un calo frazionale dell'1,21%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+3,40%), Verisk Analytics (+2,00%), Diamondback Energy (+1,54%) e Intel (+1,33%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tesla Motors, che ha terminato le contrattazioni a -3,27%.

In rosso Palantir Technologies, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.

Spicca la prestazione negativa di AppLovin, che scende del 2,16%.

MicroStrategy Incorporated scende del 2,17%.
