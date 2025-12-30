Chiude in leggero calo Wall Street, frenano le Big Tech

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 48.462 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500
, che chiude a 6.906 punti.
In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,46%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,41%).
Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia
. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti materiali
(-0,96%), beni di consumo secondari
(-0,95%) e finanziario
(-0,50%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Chevron
(+0,65%) e Walt Disney
(+0,55%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Goldman Sachs
, che ha chiuso a -1,64%.
Scivola American Express
, con un netto svantaggio dell'1,50%.
Discesa modesta per JP Morgan
, che cede un piccolo -1,27%.
Pensosa Nvidia
, con un calo frazionale dell'1,21%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Micron Technology
(+3,40%), Verisk Analytics
(+2,00%), Diamondback Energy
(+1,54%) e Intel
(+1,33%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tesla Motors
, che ha terminato le contrattazioni a -3,27%.
In rosso Palantir Technologies
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.
Spicca la prestazione negativa di AppLovin
, che scende del 2,16%. MicroStrategy Incorporated
scende del 2,17%.