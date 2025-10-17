Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 21:02
24.845 +0,76%
Dow Jones 21:02
46.283 +0,72%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

New York: in calo Caterpillar

Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra, con una flessione del 2,31%.
