New York: andamento negativo per Caterpillar

(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra
, che sta segnando un calo del 2,70%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Caterpillar
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 762,5 USD e primo supporto individuato a 737,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 787,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)