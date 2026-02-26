Milano 17:03
47.390 +0,47%
Nasdaq 17:03
24.970 -1,42%
Dow Jones 17:03
49.553 +0,14%
Londra 17:03
10.845 +0,35%
Francoforte 17:03
25.300 +0,49%

New York: andamento negativo per Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra, che sta segnando un calo del 2,70%.

La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Caterpillar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 762,5 USD e primo supporto individuato a 737,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 787,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
