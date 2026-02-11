Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:18
25.059 -0,27%
Dow Jones 16:18
50.037 -0,30%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:18
24.872 -0,46%

In evidenza Caterpillar sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Caterpillar sul listino di New York
Rialzo per il gigante delle macchine movimento terra, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,09%.
Condividi
```