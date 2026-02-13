Milano
17:35
45.431
-1,71%
Nasdaq
19:10
24.869
+0,73%
Dow Jones
19:10
49.681
+0,46%
Londra
17:35
10.446
+0,42%
Francoforte
17:35
24.915
+0,25%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 19.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: positiva la giornata per Caterpillar
New York: positiva la giornata per Caterpillar
Migliori e peggiori
,
In breve
13 febbraio 2026 - 18.00
Rialzo marcato per il
gigante delle macchine movimento terra
, che tratta in utile del 2,92% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: giornata depressa per Caterpillar
New York: rosso per Caterpillar
New York: scambi in positivo per Caterpillar
New York: si concentrano le vendite su Caterpillar
Titoli e Indici
Caterpillar
+3,00%
Altre notizie
In evidenza Caterpillar sul listino di New York
New York: senza freni Caterpillar
New York: scambi in forte rialzo per Caterpillar
New York: giornata depressa per Caterpillar
New York: Caterpillar, quotazioni alle stelle
New York: rally per Caterpillar
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto