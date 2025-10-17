Milano 17:35
New York: movimento negativo per Arista Networks
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, con una flessione del 3,66%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Arista Networks rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nel breve periodo, Arista Networks presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 143,7 USD e supporto a 138,4. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 149.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
