New York: movimento negativo per Arista Networks

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, con una flessione del 3,66%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Arista Networks
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nel breve periodo, Arista Networks
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 143,7 USD e supporto a 138,4. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 149.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)