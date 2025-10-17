New York: movimento negativo per Arista Networks

azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 3,66%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 143,7 USD e supporto a 138,4. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 149.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)