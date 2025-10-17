Milano 17:07
New York: rosso per ARM Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società tech inglese che progetta chip, che tratta con una perdita del 2,35%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Allo stato attuale lo scenario di breve di ARM Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 169,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 165,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 173,9.

