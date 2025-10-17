New York: rosso per ARM Holdings

società tech inglese che progetta chip

Nasdaq 100

ARM Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,35%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 169,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 165,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 173,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)