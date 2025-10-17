New York: seduta difficile per Moderna

società americana di biotecnologia

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,94%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 26,7 USD e supporto visto a quota 25,68. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 27,71.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)