Parigi: rosso per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che sta segnando un calo del 2,36%.
Lo scenario su base settimanale di Eurofins Scientific
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Eurofins Scientific
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)