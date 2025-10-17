Milano 15:02
Parigi: rosso per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che sta segnando un calo del 2,36%.

Lo scenario su base settimanale di Eurofins Scientific rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Eurofins Scientific rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,29.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
