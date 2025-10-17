Parigi: rosso per Eurofins Scientific

gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale

Eurofins Scientific

CAC40

Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,36%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)