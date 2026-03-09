Milano 17:35
Parigi: movimento negativo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, in flessione del 2,60% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eurofins Scientific più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,61 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,31. Il peggioramento di Eurofins Scientific è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 62,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
