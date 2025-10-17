Milano 10:24
41.450 -2,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:24
9.282 -1,63%
Francoforte 10:23
23.755 -2,13%

Piazza Affari: Avio in forte calo

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: Avio in forte calo
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda aerospaziale italiana, che soffre con un calo del 6,27%.

L'andamento di Avio nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Avio restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 47,2 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 44,35. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 43,1, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```