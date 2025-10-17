Piazza Affari: movimento negativo per Banca MPS

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di Rocca Salimbeni
, che tratta con una perdita del 3,05%.
Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Banca Monte dei Paschi
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,861 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,944. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,829.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)