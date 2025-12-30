Milano 12:47
44.883 +1,01%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:48
9.911 +0,45%
Francoforte 12:48
24.468 +0,48%

Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di Rocca Salimbeni, che avanza bene del 2,63%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Banca Monte dei Paschi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,23 Euro e primo supporto individuato a 8,962. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```