Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di Rocca Salimbeni
, che avanza bene del 2,63%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Banca Monte dei Paschi
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,23 Euro e primo supporto individuato a 8,962. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)