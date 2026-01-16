Milano 9:43
45.747 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:43
10.218 -0,21%
25.304 -0,19%

Piazza Affari: movimento negativo per Banca MPS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Banca MPS
(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di Rocca Salimbeni, con un ribasso del 2,84%.

Il movimento di Monte Paschi, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Banca Monte dei Paschi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,07 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,867. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,791.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
