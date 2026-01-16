Piazza Affari: movimento negativo per Banca MPS

(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di Rocca Salimbeni
, con un ribasso del 2,84%.
Il movimento di Monte Paschi
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Banca Monte dei Paschi
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,07 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,867. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,791.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)