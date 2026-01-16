Piazza Affari: movimento negativo per Banca MPS

istituto di Rocca Salimbeni

(Teleborsa) - Retrocede l', con un ribasso del 2,84%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,07 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,867. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,791.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)