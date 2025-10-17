Piazza Affari: rosso per Ariston Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che presenta una flessione del 3,02% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Ariston Holding
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ariston Holding
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,745 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,851 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,705.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)