Piazza Affari: rosso per Ariston Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che presenta una flessione del 3,02% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Ariston Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ariston Holding, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,745 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,851 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,705.

