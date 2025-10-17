Milano 10:26
41.460 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:26
9.284 -1,61%
Francoforte 10:25
23.761 -2,11%

Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Sottotono la banca con sede a Desio, che passa di mano con un calo del 2,64%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco di Desio e della Brianza, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario dell'istituto di credito tricolore si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,31 Euro. Prima resistenza a 7,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```