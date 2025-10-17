Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Sottotono la banca con sede a Desio
, che passa di mano con un calo del 2,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco di Desio e della Brianza
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario dell'istituto di credito tricolore
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,31 Euro. Prima resistenza a 7,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)