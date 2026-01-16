Milano 13:18
45.750 -0,22%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:18
10.242 +0,03%
Francoforte 13:18
25.294 -0,23%

Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo

Pressione sulla maison del lusso, che tratta con una perdita del 3,60%.
