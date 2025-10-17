Milano 12:43
Piazza Affari: seduta molto difficile per Technoprobe

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Technoprobe è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,957 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,597. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
