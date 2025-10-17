Piazza Affari: si concentrano le vendite su doValue

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che presenta una flessione del 2,78%.
La tendenza ad una settimana di doValue
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di doValue
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,766. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,672.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)