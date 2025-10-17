Milano 10:26
41.460 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:26
9.284 -1,61%
Francoforte 10:25
23.761 -2,11%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su doValue

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su doValue
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che presenta una flessione del 2,78%.

La tendenza ad una settimana di doValue è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di doValue suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,766. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,672.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```