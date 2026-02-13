Milano 12:36
45.476 -1,62%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:36
10.400 -0,02%
Francoforte 12:36
24.820 -0,13%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che passa di mano con un calo del 3,10%.
