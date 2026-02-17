Milano 11:08
45.690 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:08
10.517 +0,41%
Francoforte 11:08
24.861 +0,24%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Avio
Retrocede l'azienda aerospaziale italiana, con un ribasso del 3,20%.
Condividi
```