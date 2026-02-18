Milano 12:12
46.319 +1,21%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:12
10.656 +0,95%
Francoforte 12:12
25.227 +0,92%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Safilo

Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, in flessione del 2,02% sui valori precedenti.
