Milano 15:02
41.866 -1,20%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 15:02
9.343 -0,99%
Francoforte 15:02
23.892 -1,57%

Si muove in ribasso l'EURO STOXX Industrial Goods & Services a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Industrial Goods & Services a Eurozona
Giornata da dimenticare per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che retrocede a 1.625,89 punti, ritracciando dell'1,88%.
Condividi
```